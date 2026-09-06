Avertisment de la un emisar al lui Putin: Economia Rusiei riscă să „o ia razna” din cauza războiului din Ucraina

Economia Rusiei riscă să devină dezechilibrată dacă este pusă aproape complet în slujba complexului militar-industrial, a avertizat Boris Titov, reprezentant special al președintelui Vladimir Putin pentru relațiile internaționale în domeniul dezvoltării durabile.
Într-un interviu acordat publicației ruse RBC, Titov a pledat pentru menținerea unui raport funcțional între sectorul civil și industria de apărare. Declarația sa este una dintre rarele luări de poziție venite din proximitatea Kremlinului, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să consume resurse financiare, forță de muncă și capacități industriale.
„Economia militară și economia civilă au coexistat întotdeauna. Numeroase tehnologii folositoare pentru societate au apărut în zona industriei de apărare. Important este să existe echilibru”, a transmis Titov, potrivit RBC, citat de Reuters.
Titov: „Modul berserk” nu poate funcționa pe termen lung
Oficialul rus a criticat indirect ideea mobilizării economice totale, promovată de adepții unei abordări radicale a războiului. În spațiul public rus, aceștia invocă adesea modelul sovietic din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și sloganul „Totul pentru front, totul pentru victorie”.
Titov a susținut însă că o economie orientată exclusiv către război nu poate fi susținută prea mult timp.
„Nu mai vorbim nici măcar despre o economie, ci despre un fel de «mod berserk». Acesta poate exista numai pentru o perioadă foarte scurtă, iar necesitatea lui trebuie evaluată cu multă atenție”, a declarat el înaintea unui forum economic important care urmează să aibă loc în Extremul Orient al Rusiei.
Termenul „berserk” face trimitere la războinicii din mitologia nordică, despre care se spunea că intrau într-o stare de furie extremă, în care ignorau durerea și luptau cu o agresivitate ieșită din comun.
Creștere economică slabă și presiuni asupra sectoarelor civile
Estimările indică o creștere modestă a economiei ruse în acest an, de aproximativ 0,4%0,4\%0,4%. În paralel, mai multe domenii civile, fără legătură directă cu producția militară, fie stagnează, fie se confruntă cu scăderi.
Presiunile asupra economiei sunt amplificate de majorarea taxelor, redistribuirea unor active, solicitările adresate companiilor pentru finanțarea efortului de război și măsurile impuse firmelor pentru protejarea infrastructurii împotriva atacurilor cu drone ucrainene.
Atacurile asupra rafinăriilor, instalațiilor petroliere, depozitelor logistice și infrastructurii folosite pentru exporturile de petrol și cereale pot afecta suplimentar activitatea economică a Rusiei.
Avertismentul lui Titov vine după ce primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a atras atenția că distrugerea funcționării normale a economiei ar însemna, în esență, afectarea întregii țări. De asemenea, economistul Andrei Klepaci, fost responsabil în cadrul băncii de stat pentru dezvoltare, și-a pierdut recent funcția după ce a vorbit public despre costurile economice ale războiului.
Nemulțumiri și temeri înaintea alegerilor din Rusia
Contextul economic se suprapune cu o stare de oboseală tot mai vizibilă față de războiul din Ucraina. Sondajele indică un sprijin mai mare pentru ideea unui acord de pace, în timp ce formațiunile politice care au cerut încheierea conflictului au fost eliminate din competiția electorală.
În Rusia urmează alegeri parlamentare, scrutinuri puternic controlate de Kremlin și fără o competiție politică reală. În același timp, circulă zvonuri despre posibilitatea unei mobilizări militare extinse după alegeri, în perspectiva unei noi ofensive rusești în Donbas. Kremlinul a respins aceste informații și le-a catalogat drept false.