Economistul Radu Georgescu avertizează: benzina a atins 9,70 lei/l, iar România plătește cele mai mari dobânzi din Europa

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 16:59

Ziua de 4 septembrie aduce cifre critice pentru economia României, semnalate de economistul Radu Georgescu într-o analiză publicată recent. În timp ce piețele financiare internaționale așteaptă raportul privind piața muncii din SUA pentru a anticipa deciziile Rezervei Federale (FED) privind dobânda de referință, pe plan intern românii se confruntă cu un nou record la costul vieții.

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