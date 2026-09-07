O companie auto uriașă pregătește concedieri masive. Aproximativ 4.000 de posturi ar putea dispărea

Jaguar Land Rover a lansat un program de plecări voluntare, în contextul unui amplu plan de reducere a costurilor. Potrivit presei britanice, aproximativ 4.000 de posturi ar putea dispărea în următorii doi ani.
Jaguar Land Rover, cel mai mare producător auto britanic, a început un program de plecări voluntare, într-o perioadă în care încearcă să își reducă cheltuielile și să își revină după atacul cibernetic care i-a afectat puternic activitatea în 2025.
Compania a confirmat lansarea programului, fără să precizeze câți angajați ar putea pleca. Potrivit publicației Times, aproximativ 4.000 de posturi ar putea fi eliminate în următorii doi ani.
JLR încearcă să reducă cheltuielile
Producătorul se confruntă cu mai multe probleme, de la scăderea vânzărilor și efectele taxelor vamale până la concurența tot mai puternică venită din partea companiilor auto chineze. JLR susține că reducerea personalului „va simplifica” afacerea, „va îmbunătăți eficiența și va spori reziliența”, conform Times.
Compania are aproximativ 30.000 de angajați în Marea Britanie și încă aproximativ 10.000 în fabricile sale din străinătate.
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„Trebuie să ne adaptăm la condițiile în continuă schimbare ale pieței globale”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.
Atacul cibernetic a provocat pierderi uriașe
Planul de restructurare vine la un an după atacul cibernetic din septembrie 2025, care a obligat Jaguar Land Rover să își închidă unitățile timp de mai multe săptămâni. Producția a scăzut atunci cu 27%, iar pierderile provocate de incident sunt estimate la aproximativ 1,9 miliarde de lire sterline.
În iunie, compania anunțase deja că intenționează să reducă cheltuielile cu aproximativ 1,7 miliarde de lire în următorii ani. Ministrul britanic al Comerțului, Jonathan Reynolds, urmează să discute cu reprezentanții JLR și ai sindicatului Unite despre efectele restructurărilor.