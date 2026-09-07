O companie auto uriașă pregătește concedieri masive. Aproximativ 4.000 de posturi ar putea dispărea

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 14:28

Jaguar Land Rover a lansat un program de plecări voluntare, în contextul unui amplu plan de reducere a costurilor. Potrivit presei britanice, aproximativ 4.000 de posturi ar putea dispărea în următorii doi ani.

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