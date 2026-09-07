Nazare, cu lupa pe economie: „Deficitele de astăzi devin datoria și dobânzile de mâine”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 11:37

România a trecut, în ultimul an, printr-un amplu proces de consolidare fiscal-bugetară, în condițiile în care deficitul bugetar a scăzut cu aproximativ 37% în primele șapte luni din 2026, susține ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, ajustarea nu s-a făcut prin reducerea investițiilor, ci prin schimbarea treptată a modelului economic, de la consum susținut prin datorie către investiții și dezvoltare pe termen lung.

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