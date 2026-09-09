Drama bătrânilor din satele aproape pustii. „Pot să mă culc și nemâncat” | VIDEO

Publicat 9 sept. 2026, 11:00 Actualizat 9 sept. 2026, 11:01 Sursă Realitatea PLUS

În satele aproape pustii din România, bătrânii rămași în urmă se luptă de la o zi la alta pentru a-și asigura cele necesare traiului. Cu pensii mici, venituri insuficiente și tot mai puține resurse, unii ajung să aleagă între alimentele pe care și le permit și cele la care trebuie să renunțe.

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