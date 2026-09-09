Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Imagini șocante la Iași. Femeie lovită în plin pe trecerea de pietoni de o mașină | VIDEO

Scris deIulian Budusan
Publicat9 sept. 2026, 07:17
Actualizat9 sept. 2026, 07:18

Un accident rutier grav s-a produs în Iași, unde o femeie a fost lovită în plin de un autoturism în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord montată pe una dintre mașinile aflate în trafic.

Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Din imaginile surprinse de camera de bord se observă cum femeia începe să traverseze regulamentar. Unul dintre autoturismele aflate pe drum încetinește și oprește pentru a-i acorda prioritate pietonului. În acel moment, însă, mașina care circula pe cealaltă bandă continuă deplasarea și o lovește pe femeie.

Impactul a fost violent, iar victima a fost aruncată în urma coliziunii.

La fața locului au intervenit echipajele de urgență, care i-au acordat victimei primele îngrijiri și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament.

Polițiștii au ajuns la locul accidentului și au început cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs evenimentul.

Oamenii legii au deschis un dosar penal, urmând să stabilească împrejurările accidentului și dacă șoferul autoturismului care a lovit femeia a respectat regulile de circulație.

Imaginile surprinse de camera de bord ar putea reprezenta o probă importantă în cadrul anchetei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Iașiaccident autoaccident femeie lovita trecere pietoni

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe