Imagini șocante la Iași. Femeie lovită în plin pe trecerea de pietoni de o mașină | VIDEO

Publicat 9 sept. 2026, 07:17 Actualizat 9 sept. 2026, 07:18

Un accident rutier grav s-a produs în Iași, unde o femeie a fost lovită în plin de un autoturism în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord montată pe una dintre mașinile aflate în trafic.

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