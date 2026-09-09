Doi frați, bătuți cu ranga în urma unui conflict pentru un teren. Două persoane au fost reținute

Un conflict izbucnit de la un teren agricol a degenerat într-o bătaie violentă în comuna Plugari, județul Iași. Doi frați, Nicolaie Niculică, de 28 de ani, și Petrea Cosmin Niculică, de 33 de ani, susțin că au fost agresați de mai mulți membri ai familiei Darabă. În urma incidentului, unul dintre frați a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost operat la cap.
Potrivit declarațiilor lui Nicolaie Niculică, incidentul a avut loc la începutul lunii septembrie, după un conflict legat de lucrările agricole efectuate pe terenurile aflate în apropiere.
Bărbatul spune că, pe 2 septembrie 2026, s-a deplasat la terenul său din zona Scobinți și i-a atras atenția lui Adrian Darabă că lucrările efectuate pe parcela acestuia îi afectează cultura de lucernă.
„M-am dus la terenul cu lucernă pe care îl dețin în Scobinți, iar în imediata apropiere și familia Darabă are o bucată de pământ. De câte ori aceștia dau cu discul, îmi afectează cultura. I-am atras atenția lui Adrian Darabă, iar acesta a început să mă amenințe”, a relatat Nicolaie Niculică.
Conform mărturiei sale, situația a escaladat rapid. La fața locului ar fi ajuns alte patru persoane din familia Darabă, iar conflictul ar fi devenit violent.
Nicolaie Niculică susține că Adrian Darabă ar fi încercat să îl lovească cu o rangă. Pentru că s-ar fi simțit în pericol, bărbatul și-a sunat fratele.
„Au tăbărât cu toții pe mașina mea. Mi-au spart geamul și au început să mă lovească cu ranga până au reușit să mă scoată din mașină”, a declarat acesta.
Fratele său ar fi fost lovit după ce a ajuns la fața locului
Nicolaie Niculică afirmă că, în timp ce era agresat, fratele său a ajuns la fața locului. Acesta susține că Adrian Darabă ar fi folosit tractorul pentru a bloca mașina lui Cosmin Niculică.
Ulterior, cei doi frați ar fi fost agresați cu obiecte contondente.
Nicolaie spune că, pentru a scăpa din mâinile agresorilor, s-a prefăcut că este inconștient.
„Ca să scap din mâinile lor, m-am prefăcut mort. Mi-am băgat capul sub mașină și am stat nemișcat. Atunci au fugit. Între timp, venise și fratele meu, iar Adrian a intrat cu tractorul în mașina lui pentru a-l opri. Ulterior, l-au scos și pe el din mașină și l-au bătut cu ranga”, a mai povestit bărbatul.
După plecarea agresorilor, cei doi frați au reușit să solicite ajutor prin 112 și au fost transportați la spital.
Doi membri ai familiei Darabă, arestați preventiv
În urma anchetei, polițiștii au audiat persoanele implicate. Nicolaie Niculică afirmă că, la audierea din 7 septembrie, a aflat că Petrică Darabă și tatăl acestuia, Traian Darabă, fuseseră arestați preventiv pentru 30 de zile.
Una dintre victime susține că fratele său se află în continuare internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale la cap.
„Se vede pe filmare că eram bătuți foarte tare. Fratele meu nici nu se mai putea ridica de jos. Nu este prima dată când avem conflicte cu ei. Vrem să se facă dreptate, pentru că noi nu suntem bine, iar fratele meu este în continuare în spital”, a declarat Nicolaie Niculică.
Familia Darabă respinge acuzațiile
De cealaltă parte, Georgiana Darabă, soția lui Petrică Darabă, neagă acuzațiile formulate de cei doi frați. Aceasta susține că membrii familiei sale ar fi fost, la rândul lor, agresați și afirmă că cei doi frați ar fi intrat cu mașinile pe terenul familiei.
„Noi am fost agresați. Ei au venit cu mașina pe terenul nostru și au intrat cu mașina în tractorul nostru și în mașina mea, încercând să mă omoare. Ei ar trebui trași la răspundere pentru tentativă de omor”, a declarat Georgiana Darabă.
Femeia a respins și afirmațiile potrivit cărora cei doi frați ar fi fost bătuți de membrii familiei sale.
Ancheta autorităților urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs conflictul și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.