Doi frați, bătuți cu ranga în urma unui conflict pentru un teren. Două persoane au fost reținute

Publicat 9 sept. 2026, 07:08 Actualizat 9 sept. 2026, 07:11

Un conflict izbucnit de la un teren agricol a degenerat într-o bătaie violentă în comuna Plugari, județul Iași. Doi frați, Nicolaie Niculică, de 28 de ani, și Petrea Cosmin Niculică, de 33 de ani, susțin că au fost agresați de mai mulți membri ai familiei Darabă. În urma incidentului, unul dintre frați a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost operat la cap.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Iașibataie