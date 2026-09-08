Ce fac adolescenții pentru like-uri pe TikTok. MAI avertizează asupra unui pericol real

O practică devenită populară printre adolescenții din România îi poate expune unor accidente grave. Polițiștii le cer părinților să discute cu cei mici despre riscurile explorării clădirilor abandonate.
Ce este Urbex și de ce a devenit popular printre adolescenți
Odată cu începerea noului an școlar, Ministerul Afacerilor Interne le transmite părinților un avertisment privind fenomenul Urbex, o practică tot mai răspândită în rândul adolescenților din România.
Termenul provine de la expresia „urban exploration” și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici, case, hoteluri sau alte clădiri care nu mai sunt folosite.
Fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, însă a devenit între timp popular și în România. Potrivit polițiștilor, adolescenții sunt atrași de senzația de adrenalină, de posibilitatea de a realiza fotografii și selfie-uri spectaculoase și de dorința de a obține cât mai multe aprecieri pe rețelele sociale, în special pe TikTok.
MAI atrage însă atenția că imaginile care par spectaculoase pe internet pot ascunde riscuri serioase pentru cei care intră în astfel de locuri.
Clădirile părăsite pot ascunde pericole greu de observat
Scările deteriorate sau instabile, geamurile sparte și gropile sunt doar câteva dintre pericolele pe care adolescenții le pot întâlni în clădirile abandonate.
Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe părinți să discute deschis cu copiii lor despre Urbex și să le explice nu doar riscurile fizice, ci și faptul că accesul în anumite spații abandonate este interzis.
„Eşti părinte de adolescent? Atunci e foarte posibil să fi auzit deja de urbex. Şi, dacă te întrebi ce mai înseamnă cuvântul ăsta, te lămurim noi. Urbex vine de la “urban exploration” şi înseamnă explorarea unor locuri abandonate, fabrici, case, hoteluri sau alte clădiri care pot părea interesante, după orele de la şcoală. Doar că aceste locuri pot ascunde scări instabile, geamuri sparte, gropi sau alte pericole”, au transmis reprezentanții MAI.
Polițiștii le cer părinților să vorbească direct cu adolescenții
Autoritățile consideră că dialogul dintre părinți și copii poate contribui la prevenirea unor accidente. Părinții sunt sfătuiți să îi asculte pe adolescenți atunci când aceștia vorbesc despre explorarea unor astfel de spații, dar și să le explice că o clădire părăsită nu este, prin definiție, un loc sigur.
Un alt aspect asupra căruia atrag atenția polițiștii este influența grupului de prieteni. Dorința de a se integra sau de a demonstra ceva în fața celorlalți îi poate determina pe adolescenți să își asume riscuri pe care, în alte condiții, le-ar evita.
Mesajul transmis părinților este ca aceștia să îi ajute pe copii să înțeleagă că nu trebuie să își pună viața în pericol pentru o fotografie, pentru aprecieri pe rețelele sociale sau pentru a le demonstra ceva prietenilor.
„Ce poţi face? În primul rând, vorbeşte cu copilul tău. Ascultă-l cum îţi va spune că doar explorează, că este cool şi că toţi fac asta. Apoi explică-i că o clădire abandonată nu este şi sigur de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul interzis. Nu trebuie să-şi riste viaţa ca să demonstreze ceva în faţa prietenilor. Dar dacă tot merge cu prietenii, iar el nu intră, să nu uite de numărul de urgenţe 112”, au precizat polițiștii.