Profesor de la Școala de Poliție din Câmpina, acuzat că i-ar fi făcut avansuri unei eleve

Acuzații grave la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina. O elevă susține că un profesor de drept penal i-ar fi făcut avansuri și ar fi atins-o într-un mod nepotrivit. Instituția a sesizat Parchetul și a declanșat o cercetare disciplinară.
Profesorul de drept penal i-ar fi trimis elevei un mesaj și ar fi invitat-o într-o sală a instituției, spunându-i că trebuie să îi ofere materiale pentru studiu.
Discuția ar fi depășit însă rapid subiectul activității școlare și s-ar fi îndreptat către viața personală a tinerei. Profesorul ar fi întrebat-o inclusiv dacă băiatul despre care vorbea este iubitul ei și i-ar fi cerut să păstreze secretă întâlnirea.
În declarația sa, eleva susține că, la finalul discuției, cadrul didactic ar fi îmbrățișat-o și i-ar fi făcut mai multe complimente. Tânăra afirmă că, în momentul în care voia să părăsească încăperea, profesorul ar fi prins-o din spate, ar fi atins-o în zona bustului și ar fi sărutat-o pe obraz.
Eleva a blocat ulterior numărul de telefon al profesorului și a anunțat conducerea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina.
Conducerea școlii a sesizat Parchetul
Reprezentanții instituției au confirmat existența unei sesizări privind un posibil comportament neadecvat al unui ofițer care desfășoară activitate didactică în cadrul școlii.
După ce conducerea a fost informată despre situație, cazul a fost transmis Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina. Procurorii urmează să stabilească împrejurările în care s-au petrecut faptele reclamate și dacă există răspunderi penale.
În paralel, la nivelul școlii a fost începută o cercetare disciplinară.
Profesorul nu mai desfășoară activități cu elevii
Pentru a evita orice contact între cadrul didactic vizat și elevii instituției pe durata verificărilor, conducerea a dispus mutarea acestuia într-un alt spațiu de lucru.
Potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, profesorul se află în prezent la cursuri în București și nu mai intră în contact cu elevii Școlii de Poliție din Câmpina.
Instituția precizează că măsurile luate au caracter preventiv și administrativ și nu reprezintă o concluzie cu privire la vinovăția cadrului didactic.
Școala: „Siguranța și integritatea elevilor reprezintă o prioritate”
Conducerea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” transmite că tratează cu seriozitate orice sesizare privind conduita personalului în relația cu elevii.
Instituția afirmă că va colabora cu autoritățile judiciare pe parcursul verificărilor și va monitoriza situația pentru a se asigura că mediul educațional rămâne unul sigur.
Totodată, reprezentanții școlii susțin că nu vor divulga informații care ar putea afecta ancheta sau drepturile persoanelor implicate, întrucât cazul se află în atenția organelor judiciare.
Stabilirea situației de fapt și a eventualei vinovății revine exclusiv autorităților competente, în condițiile legii.