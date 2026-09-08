Profesor de la Școala de Poliție din Câmpina, acuzat că i-ar fi făcut avansuri unei eleve

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 12:44

Acuzații grave la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina. O elevă susține că un profesor de drept penal i-ar fi făcut avansuri și ar fi atins-o într-un mod nepotrivit. Instituția a sesizat Parchetul și a declanșat o cercetare disciplinară.

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