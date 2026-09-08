ANPC schimbă regulile pentru comercianți. Obligații noi pentru magazine și vânzările online

Magazinele, prestatorii de servicii, agențiile de turism și magazinele online au noi obligații privind informarea consumatorilor. Din 4 septembrie, firmele trebuie să afișeze clar datele ANPC și modalitățile prin care clienții pot depune sesizări.
Magazinele, prestatorii de servicii și platformele de comerț online au noi obligații privind informarea consumatorilor. Cerințele au intrat în vigoare la 4 septembrie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ANPC nr. 505/2026.
Noile reguli actualizează obligațiile privind afișarea datelor prin care clienții pot sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
Ce trebuie să afișeze magazinele și prestatorii de servicii
Firmele trebuie să afișeze într-un loc ușor de observat numărul „Telefonul Consumatorilor” - 021 9551, adresa site-ului ANPC și datele de contact ale comisariatului județean sau de sector competent.
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Informațiile trebuie să fie vizibile pentru clienți, de exemplu lângă casa de marcat sau în apropierea programului de funcționare. Regula se aplică atât magazinelor, cât și spațiilor în care sunt prestate servicii.
Reguli și pentru agențiile de turism
Obligațiile se aplică și operatorilor din turism. Agențiile și firmele care vând pachete de vacanță, servicii turistice sau bilete de avion trebuie să afișeze aceleași informații de contact ale ANPC.
Scopul este ca orice consumator să poată identifica rapid instituția la care se poate adresa în cazul unei probleme.
Ce obligații au magazinele online
Pentru site-urile de comerț online, regula este diferită. Acestea trebuie să afișeze pe prima pagină un link vizibil către pagina oficială a ANPC.
Obligația se aplică și site-urilor pe care sunt preluate comenzi online sau sunt publicate anunțuri și reclame pentru produse ori servicii.
ANPC a actualizat și modelele de informare, precum și datele de contact ale comisariatelor județene și de sector.
Nerespectarea acestor obligații poate atrage controale și, în funcție de situația constatată, sancțiuni din partea autorității.