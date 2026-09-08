ANPC schimbă regulile pentru comercianți. Obligații noi pentru magazine și vânzările online

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 09:03

Magazinele, prestatorii de servicii, agențiile de turism și magazinele online au noi obligații privind informarea consumatorilor. Din 4 septembrie, firmele trebuie să afișeze clar datele ANPC și modalitățile prin care clienții pot depune sesizări.

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