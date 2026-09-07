Și-a prins soția cu alt bărbat în pat, dar tot el a ajuns la închisoare. Motivul penibil care l-a trimis după gratii

Un bărbat din Taiwan a folosit camera unui aspirator robot pentru a-și surprinde soția în timp ce îl înșela. Filmarea l-a ajutat într-un proces, dar i-a adus și o condamnare.
Și-a prins soția cu amantul cu ajutorul aspiratorului robot
Un bărbat din Taiwan a ajuns în închisoare după ce a folosit camera unui aspirator robot pentru a-și filma soția și bărbatul cu care aceasta avea o relație extraconjugală.
Cazul neobișnuit a fost relatat recent de presa taiwaneză. Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a folosit imaginile pentru a-i da în judecată pe soția sa și pe presupusul amant, cerând despăgubiri pentru relația extraconjugală.
Filmarea care i-a servit drept probă în primul proces a devenit însă ulterior motivul pentru care soția sa a deschis o acțiune împotriva lui.
Suspiciunile au început de la o periuță de dinți
Bărbatul și femeia s-au căsătorit în 2021 și s-au mutat împreună cu părinții lui. Cei doi mai dețineau o locuință de vacanță, pe care o foloseau în perioadele de sărbători.
În 2023, în timpul unei vizite la această locuință, bărbatul a găsit o periuță de dinți pe care nu o recunoștea. Obiectul i-a trezit suspiciuni cu privire la fidelitatea soției.
Pentru a afla ce se întâmplase, a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din parcarea imobilului. Acolo a observat un bărbat pe care îl mai văzuse anterior ducându-și soția acasă după serviciu.
Când și-a confruntat soția, aceasta a negat că ar avea o relație cu acel bărbat. Soțul a crezut-o la acel moment.
Aspiratorul robot a devenit cameră de supraveghere
Trei luni mai târziu, bărbatul a descoperit întâmplător că suspiciunile sale erau reale.
El a activat de la distanță aspiratorul robot din locuință, folosind aplicația mobilă a dispozitivului. Intenția sa era să își surprindă soția și să vorbească cu ea prin intermediul aspiratorului.
În momentul în care a activat camera dispozitivului, a văzut-o însă pe femeie în pat împreună cu bărbatul pe care îl observase anterior în imaginile de supraveghere.
Soțul a decis să nu îi confrunte imediat. A continuat să înregistreze, considerând că imaginile îi vor putea servi drept dovezi într-un eventual proces.
Filmarea a surprins-o pe femeie în timp ce îl îmbrățișa pe avocatul ei și se plimba goală prin locuință, în timp ce celălalt bărbat stătea pe canapea.
A cerut despăgubiri de 2 milioane de dolari taiwanezi
Cu imaginile obținute prin intermediul aspiratorului robot, bărbatul și-a dat soția și presupusul amant în judecată.
El a solicitat despăgubiri în valoare de 2 milioane de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 68.000 de dolari americani.
Instanța a stabilit că relația dintre femeie și celălalt bărbat depășise limitele unei simple relații de prietenie și i-a obligat pe cei doi să îi plătească soțului despăgubiri de 500.000 de dolari taiwanezi.
Victoria în acest proces a fost însă urmată de o acțiune în instanță intentată chiar de soția sa.
Filmarea care i-a fost probă a devenit și probă împotriva lui
Imaginile realizate cu aspiratorul robot au demonstrat infidelitatea soției, însă au arătat în același timp că bărbatul îi înregistrase pe cei doi fără ca aceștia să își dea acordul.
Soțul a susținut că acțiunile sale au fost justificate de situația în care se afla. Instanța nu a acceptat însă acest argument și a stabilit că obligațiile existente într-o căsătorie nu înlătură dreptul unei persoane la viață privată.
Prin urmare, bărbatul nu avea dreptul să își înregistreze soția și pe celălalt bărbat fără consimțământul acestora.
Cinci luni de închisoare pentru înregistrarea fără consimțământ
Legislația din Taiwan prevede că înregistrarea sau divulgarea activităților ori informațiilor private ale unei alte persoane fără ca aceasta să fie informată poate fi pedepsită cu până la trei ani de închisoare și cu o amendă de până la 300.000 de dolari taiwanezi.
În cazul bărbatului, instanța a stabilit o pedeapsă de cinci luni de închisoare. El a fost obligat și la plata unei amenzi de 150.000 de dolari taiwanezi.