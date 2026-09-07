Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Moscova trece la represalii. Rusia închide consulatul german din Sankt Petersburg după acuzațiile Berlinului

Consulatul german din Sankt Petersburg. Foto: Profimedia

Consulatul german din Sankt Petersburg. Foto: Profimedia

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat7 sept. 2026, 17:46
SursăAgerpres

Moscova a decis închiderea consulatului general german din Sankt Petersburg, după măsurile luate de Berlin împotriva consulatului rus de la Bonn și a unui centru cultural din Berlin.

Moscova răspunde măsurilor luate de Berlin

Rusia a anunțat luni că va închide consulatul general al Germaniei din Sankt Petersburg, într-o nouă măsură de retorsiune în relațiile dintre cele două țări.

Decizia Moscovei vine după ce Germania a hotărât închiderea consulatului rus din Bonn și a unui centru cultural din Berlin. Berlinul a luat aceste măsuri după ce a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele unei tentative de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle.

Moscova respinge acuzațiile formulate de autoritățile germane și le-a catalogat drept o invenție absurdă.

Consulatul german trebuie să își încheie activitatea până pe 18 septembrie

Ministerul rus de Externe a transmis că reprezentanța diplomatică germană din Sankt Petersburg trebuie să își înceteze activitatea cel târziu la 18 septembrie.

Măsura reprezintă răspunsul Rusiei la decizia Germaniei de a închide consulatul rus din Bonn, precum și un centru cultural din capitala germană.

Autoritățile de la Moscova au anunțat, de asemenea, că centrele culturale ale Institutului Goethe din Rusia trebuie să își încheie activitățile. Personalul acestora a primit dispoziția de a părăsi teritoriul rus până cel târziu la 13 septembrie.

Rusia acuză Germania de o nouă escaladare

Ministerul rus de Externe a atribuit Germaniei responsabilitatea pentru deteriorarea suplimentară a relațiilor bilaterale, în urma măsurilor adoptate de Berlin.

„Autoritățile germane au fost cele care, încă o dată, au provocat o nouă rundă de escaladare în relațiile bilaterale. Guvernul german poartă întreaga responsabilitate pentru consecințe”, a precizat MAE rus.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

consulatul germanieisankt petersburgministerul rus de externeatac dronadrona leipzigconsulat rus

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe