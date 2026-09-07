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Extern· 2 min citire
Moscova trece la represalii. Rusia închide consulatul german din Sankt Petersburg după acuzațiile Berlinului
Consulatul german din Sankt Petersburg. Foto: Profimedia
Publicat7 sept. 2026, 17:46
SursăAgerpres
Moscova a decis închiderea consulatului general german din Sankt Petersburg, după măsurile luate de Berlin împotriva consulatului rus de la Bonn și a unui centru cultural din Berlin.
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