Polonia trimite ordine de mobilizare rezerviștilor și unor civili. Cine le poate primi și ce obligații au

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 15:19

Centrele de recrutare militară din Polonia au început să trimită ordine de mobilizare rezerviștilor și unor civili cu specializări importante pentru armată. Autoritățile precizează însă că procedura este una standard, desfășurată anual, iar documentele nu înseamnă că persoanele trebuie să se prezinte acum la unitățile militare.

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