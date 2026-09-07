Polonia trimite ordine de mobilizare rezerviștilor și unor civili. Cine le poate primi și ce obligații au

Centrele de recrutare militară din Polonia au început să trimită ordine de mobilizare rezerviștilor și unor civili cu specializări importante pentru armată. Autoritățile precizează însă că procedura este una standard, desfășurată anual, iar documentele nu înseamnă că persoanele trebuie să se prezinte acum la unitățile militare.
Centrele de recrutare militară din Polonia au început să trimită ordine de mobilizare unor cetățeni, însă armata precizează că este vorba despre o procedură standard, care are loc în fiecare an. Documentele sunt emise în principal pentru soldații aflați în rezervă, dar pot ajunge și la civili care au pregătire în domenii considerate importante pentru apărare.
Un astfel de ordin este emis pe timp de pace și stabilește dinainte unitatea și locul unde persoana ar trebui să se prezinte în cazul unei mobilizări sau al izbucnirii unui război. Primirea documentului nu înseamnă, așadar, că persoana este chemată imediat în serviciul militar.
Cine poate primi ordin de mobilizare
Cele mai multe ordine sunt destinate militarilor în rezervă. Documentele pot fi însă emise și pentru specialiști precum medici, experți IT sau logisticieni, ale căror competențe ar putea fi necesare armatei într-o situație de criză, conform RMF24.pl.
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Și unii civili pot primi astfel de repartizări, în special dacă lucrează în domenii precum energia, transporturile, comunicațiile sau administrația. Scopul este ca atribuțiile să fie stabilite din timp, astfel încât organizarea să nu înceapă de la zero în cazul unei mobilizări.
Ce se întâmplă dacă ordinul nu este respectat
Obligația de prezentare devine efectivă în cazul în care este declanșată mobilizarea sau în condiții de război. Neprezentarea la locul și momentul stabilite poate atrage sancțiuni severe, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.
Există însă și situații în care repartizarea poate fi revocată sau persoana poate fi exceptată. Printre acestea se numără depășirea limitei de vârstă, plecarea definitivă în străinătate, declararea ca inapt pentru funcția respectivă sau anumite situații familiale.
Ce înseamnă culorile de pe ordin
Culoarea dungii de pe document arată tipul repartizării. Dunga roșie este destinată militarilor din rezerva pasivă care trebuie să se prezinte la o unitate desemnată în cazul mobilizării sau al războiului.
Dunga verde este folosită pentru militarii din rezerva pasivă chemați prin ordin sau anunț public, iar dunga albastră indică o repartizare pentru mobilizare destinată angajaților Ministerului Apărării și altor persoane cărora le-au fost stabilite sarcini în sprijinul armatei.