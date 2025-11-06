Polonia cheltuiește în prezent cea mai mare sumă din PIB pe apărare dintre toate statele NATO, având deja a treia cea mai mare armată din Alianță, cu 216.000 de militari — și intenția de a-și extinde forțele cu aproape o treime în următorul deceniu.

Ministerul Apărării de la Varșovia a anunțat demararea lunară a programului „Mereu gata”, care se adresează voluntarilor de toate vârstele — de la copii de școală generală la seniori și angajați ai companiilor.​

Conform ministrului apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonia va beneficia de „cel mai mare antrenament în domeniul apărării din istoria țării”.

În noiembrie și decembrie 2025, aproximativ 20.000 de persoane vor participa direct la antrenamente, iar totalul celor instruiți în toate formele de pregătire va ajunge la 100.000.​

Pentru anul viitor, ministerul intenționează să instruiască circa 400.000 de persoane, individual sau în grupuri, atât prin inițiative deja existente, cât și prin noi programe dedicate: „Educația cu armata”, antrenamente pentru rezerviști și serviciul militar voluntar.​

Ce presupune instruirea

Programul cuprinde: cursuri de securitate de bază​ ,instruire de supraviețuire și medicală​ și ore de igienă cibernetică​.

Cetățenii interesați se pot înscrie printr-o aplicație oficială, foarte populară în Polonia.​

Scopurile principale ale inițiativei, conform șefului statului major general Wieslaw Kukula, sunt: întărirea rezistenței cetățenilor și comunităților​, stimularea disponibilității și capacității de reacție a rezerviștilor​.

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a subliniat importanța pregătirii pentru „orice scenariu”, referindu-se la lecțiile învățate din războiul din Ucraina.​

După declanşarea războiului, „locuitorii din Ucraina (...) au dezvoltat aceste aceste competenţe. Dar în momentul în care războiul a izbucnit, aceste competenţe pentru comportamentul în situaţie de criză nu existau. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice scenariu”, a declarat ministrul Kosiniak-Kamysz.

Guvernul polonez, condus de Donald Tusk, a anunțat încă din martie 2025 acest plan cu scopul de a construi o puternică armată de rezerviști, pe fondul preocupărilor tot mai mari pentru securitatea națională și regională.​