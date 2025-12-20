Cea mai vizibilă schimbare pentru populație este majorarea cu 70% a impozitului pe proprietate. De exemplu, pentru un apartament cu trei camere din București, taxa va crește de la 198 de lei în 2025 la 355 de lei în 2026.

De asemenea, consumul este vizat prin modificarea cotelor de TVA, unde cota generală urcă la 21%, iar cea redusă la 11%.

Nici cumpărăturile online nu scapă de taxare, fiind introdusă o taxă fixă de 25 de lei pentru toate coletele provenite din afara Uniunii Europene cu o valoare sub 150 de euro.

CE TAXE ȘI IMPOZITE PREGĂTEȘTE BOLOJAN DIN 2026



Impozit pe proprietăți - 70%

Exemplu – apartament cu trei camere în București – impozit 2025 – 198 de lei. În 2026 – 355 de lei

Taxe colete din afara UE - de sub 150 de euro - 25 de lei

Impozit pe conturile bancare de peste 100 de euro - 16 %

Impozit pe dividente - de la 10 % la 16 %

Câștiguri taxate cu 16 %

CASS 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, mame, veterani de război

TVA – cota generală 21%, cota redusă 11%

Pensii și salarii înghețate

Concedieri și tăieri de salarii

10% reduceri de personal în administrația locală – aprox. 13.000 de oameni dați afară

10% reduceri în administrația centrală





SURSA: Realitatea PLUS