Documentul stipulează că fiecare turist va achita o sumă fixă de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare.

Conform prevederilor, taxa de 10 lei/noapte/turist se va aplica tuturor celor care folosesc servicii de cazare pe teritoriul Bucureștiului, indiferent de cetățenie sau statut juridic.

Unități vizate

Noua taxă va fi percepută în toate structurile de primire turistică: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, pensiuni, vile turistice, apartamente și camere de închiriat, campinguri, dar și în cazul unităților listate pe platforme online de intermediere, precum Airbnb sau Booking.

Modul de colectare

Suma va fi evidențiată separat pe documentele de plată ale turiștilor și va fi colectată de unitățile de cazare sau de operatorii intermediari. Ulterior, aceste sume vor fi declarate lunar și transferate către bugetele locale ale sectoarelor, iar apoi către bugetul Municipiului București, într-un cont special destinat.

Utilizarea fondurilor

Regulamentul anexat proiectului prevede ca banii să fie folosiți exclusiv pentru promovarea și dezvoltarea turismului în Capitală. Printre obiectivele menționate se află:

creșterea numărului de vizitatori și a duratei șederii lor;

consolidarea brandului turistic al orașului;

organizarea și susținerea de evenimente culturale și turistice;

participarea la târguri și expoziții de profil, atât în țară, cât și în străinătate;

derularea de campanii de marketing digital și realizarea de materiale promoționale;

dezvoltarea rețelei de centre și puncte de informare turistică;

îmbunătățirea serviciilor și a experienței oferite vizitatorilor.

Ciprian Ciucu anunță măsuri drastice pentru București. Modelul Bolojan de la Oradea va fi aplicat și în Capitală

Primăria menționează și posibilitatea atragerii de fonduri europene sau alte finanțări nerambursabile pentru proiecte turistice, precum și colaborări cu companii aeriene, agenții de turism și creatori de conținut pentru promovarea orașului.

Obligațiile operatorilor

Unitățile de cazare și intermediarii vor trebui să depună lunar declarații-decont privind sumele colectate. În cazul nerespectării termenelor sau al nedepunerii declarațiilor, se pot aplica sancțiuni contravenționale: între 500 și 1.500 de lei pentru persoane fizice și între 1.000 și 4.000 de lei pentru persoane juridice.

Calendarul dezbaterii

Proiectul a fost publicat pe 19 decembrie 2025. Până la 30 decembrie 2025, cetățenii, organizațiile și operatorii din turism pot transmite opinii și propuneri. Dacă va exista o solicitare scrisă, Primăria poate organiza o dezbatere publică. În cazul în care Consiliul General al Municipiului București va adopta proiectul, taxa va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2026.

Ciprian Ciucu și-a depus jurământul ca noul primar general al Capitalei. „Va urma o perioadă interesantă” VIDEO