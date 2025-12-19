"Jur să respect Constituția și legea țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterea și priceperea mea pentru bine locuitorilor municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!", a spus Ciucu, în ședința Consiliului General al Municipiului București, convocată pentru această ceremonie.



Ciprian Ciucu a subliniat că își dorește o bună colaborare cu membrii CGMB și cu primarii de sector.



"Este un moment foarte important pentru mine, am emoții, este un moment pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp. Vreau să spun că îmi doresc să am o foarte bună colaborare cu Consiliul General. Am avut deja câteva discuții și o să am în continuare discuții cu lideri ai partidelor din Consiliul General. Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că, în acest moment, orașul nostru, știți, nu stă foarte bine din anumite puncte de vedere și în perioada care urmează vom avea foarte, foarte mult de lucru", a afirmat noul primar general, după depunerea jurământului.





El a menționat că a primit în urmă cu câteva ore hotărârea de la instanță, certificatul în baza căruia a putut să depună jurământul, iar în timpul foarte scurt rămas până la sfârșitul anului sunt câteva lucruri de făcut și este foarte probabil să mai fie ședințe ale CGMB.



"Situația orașului nu este foarte bună și vreau să văd ce se mai poate face acum, pe ultima sută de metri, înainte de sfârșitul anului pentru a începe anul în condiții mai bune", a adăugat Ciucu.



Edilul general a transmis că vor urma "anumite reforme" pe care le-a gândit de-a lungul timpului.



"Sunt convins că acest Consiliu General este de bună credință și că, împreună, vom echilibra Bucureștiul și vom începe și dezvoltarea lui. (...) Vă rog să aveți încredere că în următorii ani Bucureștiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană. Suntem a șaptea capitală a Uniunii Europene, suntem un oraș important, suntem principala forță economică a țării și intră în responsabilitatea fiecăruia dintre noi să facem să se vadă acest lucru în calitatea vieții oamenilor, în calitatea actului de guvernare și sunt foarte, foarte încrezător că vom reuși acest lucru împreună", a evidențiat Ciprian Ciucu.

El a completat că dorește o bună colaborare cu primarii de sector. "Vreau să fiu un sprijin pentru ei și să le cer sprijinul atunci când voi avea nevoie în calitate de primar general. Vreau să ne vedem des. (...) Va urma o perioadă interesantă, pot să vă promit, nu numai interesantă, dar și foarte fructuoasă și bună pentru București", a susținut Ciucu.



Primarul general a anunțat că va face sâmbătă, la ora 13:00, o conferință de presă pentru a prezenta cum vede mandatul în următorii ani.

