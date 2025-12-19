”Ieri, 18 decembrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Strehaia au fost sesizaţi de un bărbat de 56 de ani, cu privire la faptul că socrul său, un bărbat de 79 de ani, din comuna Stângăceaua a plecat voluntar de la domiciliu în cursul zilei de 16 decembrie şi nu a mai revenit până în prezent.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Strehaia s-au mobilizat de urgenţă, iar în urma verificărilor efectuate în extravilanul comunei Stângăceaua a fost identificat bărbatul în vârstă de 79 de ani, care se afla în viaţă, însă într-o stare avansată de epuizare fizică, ca urmare a expunerii prelungite la condiţii meteo nefavorabile, timp de aproximativ trei zile”, a transmis IPJ Mehedinţi.

Potrivit preprezentanților instituției, faţa locului a intervenit şi un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri bărbatului, acesta fiind ulterior transportat la spital pentru investigaţii de specialitate.