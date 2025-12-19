Bărbatul susține că nu era soțul Rodicăi Stănoiu

În urma acuzațiilor din spațiul public conform cărora Marius Calotă ar fi mers la notar cu Rodica Stănoiu înainte ca aceasta să moară, bărbatul a declarat că familia femeii știe despre testamentul lăsat de fosta judecătoare.

„Testamentul este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să o fac publică. Despre testament știe toată lumea, toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, doamna Rodica Stănoiu, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă niște unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea.”, a declarat Marius Calotă, presupusul iubit.

Așadar, potrivit documentului, presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr al fostei judecătoare, se va alege atât cu vila din Tunari, cât și cu cea din Năvodari. Mai mult, tânărul de 33 de ani va primi cele două mașini ale femeii și locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou. Mai mult, 5% din banii aflați în conturile Rodicăi Stănoiu vor ajunge la Marius Calotă.

Fostul ministru al Justiției deținea inclusiv bijuterii de stat, opere de artă și titluri de stat. Majoritatea vor merge la Adriana Ionescu, o rudă din Filiași. Celorlalți moștenitori le revin doar cote din depozitele bancare.

„Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu.”, a completat bărbatul.

Totodată, bărbatul a vorbit și despre acuzațiile grave care i se aduc în legătură cu moartea Rodicăi Stănoiu. Marius Calotă susține că în momentul tragediei, o echipă de medici a fost prezentă la fața locului, dar și polițiștii.

„Au fost 6 medici, bineînțeles, care au constatat decesul. Au resuscitat-o, conform procedurilor legale, timp de 45 de minute. În urma acestei resuscitări s-a constatat că a avut loc un stop cardio-respirator.”, a mărturisit tânărul.

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au deschis dosar penal legat de circumstanțele morții ei. Marius Calotă susține că nepoata Rodicăi Stănoiu nu l-a anunțat când va avea loc ceremonia de reînhumare, motiv pentru care nu a fost prezent. Legiștii nu au găsit leziuni care să fie în legătură directă cu decesul și au constatat că în cazul Rodicăi Stănoiu moartea nu a fost violentă.