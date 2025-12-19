Accident rutier pe centura de vest a Ploieştiului. 18 persoane, între care șapte minori, implicate

Un accident rutier a avut loc, vineri, pe centura de vest a municipiului Ploieşti. La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, inclusiv una de transport victime multiple, deoarece în incident au fost implicate 18 persoane, între care și şapte minori. 

”Din informaţiile primite până în acest moment, a fost vorba despre o tamponare în care au fost implicate 4 autoturisme şi cei 18 ocupanţi ai acestora (11 adulţi şi 7 minori). Toate persoanele implicate sunt conştiente şi cooperante, fiind evaluate la locul intervenţiei”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. 

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje medicale de la SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă, inclusiv o ambulanţă SMURD pentru transport victime multiple. 

În momentul publicării acestei știri intervenția este în plină desfășurare. 