Captură record la Târgoviște: polițiștii au confiscat peste 2 tone de petarde și artificii FOTO

Captură record la Târgoviște: polițiștii au confiscat peste 2 tone de petarde și artificii FOTO
Captură record la Târgoviște: polițiștii au confiscat peste 2 tone de petarde și artificii FOTO

O cantitate impresionantă de articole pirotehnice a fost descoperită de polițiștii din Târgoviște, în urma unor percheziții desfășurate vineri. Aproape 2,5 tone de petarde și baterii de artificii, evaluate la 45.000 de lei, au fost ridicate de la un bărbat în vârstă de 52 de ani.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au pus în executare două mandate de percheziţii domiciliare, în municipiul Târgovişte, informează Poliţia Română. 

Imagine

Cercetările sunt făcute într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1, efectuate fără drept, privind un bărbat, în vârstă de 52 de ani. 

În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat aproximativ 2.400 de articole pirotehnice (petarde, baterii de artificii, din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1), în valoare de 45.000 de lei.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea probelor.