Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au pus în executare două mandate de percheziţii domiciliare, în municipiul Târgovişte, informează Poliţia Română.

Cercetările sunt făcute într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1, efectuate fără drept, privind un bărbat, în vârstă de 52 de ani.



În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat aproximativ 2.400 de articole pirotehnice (petarde, baterii de artificii, din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1), în valoare de 45.000 de lei.



Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea probelor.