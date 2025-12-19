În lunile de iarnă, organismul găinilor își concentrează energia pe menținerea temperaturii corporale, nu pe producția de ouă. Zilele mai scurte reduc expunerea la lumină naturală, un factor esențial pentru stimularea ouatului.

În plus, frigul, umezeala și curenții de aer pot crea disconfort, iar stresul afectează direct ritmul de depunere a ouălor. Un alt aspect important este alimentația. Vara, găinile își completează hrana cu verdețuri, insecte și semințe găsite în curte.

Iarna, această sursă naturală dispare, iar dacă dieta nu este adaptată, aportul de proteine, vitamine și minerale scade.

Toate aceste elemente explică de ce ouăle devin mai rare în sezonul rece, chiar și la găinile tinere.

Un adăpost bine pregătit face diferența între o iarnă fără ouă și una cu producție constantă. Cotețul trebuie să fie uscat, bine aerisit, dar ferit de curenți reci. Așternutul gros de paie sau rumeguș ajută la menținerea căldurii și creează un mediu confortabil pentru păsări.

Lumina este un factor-cheie. Găinile au nevoie de aproximativ 14 ore de lumină pe zi pentru a oua constant. Iarna, acest lucru se poate obține printr-o sursă simplă de lumină artificială, pornită dimineața devreme sau seara.

Nu este nevoie de iluminat puternic, ci de o lumină caldă, constantă, care să prelungească ziua. Bunicii știau că un bec aprins la ore fixe menține ritmul biologic al păsărilor și stimulează ouatul chiar și în cele mai friguroase luni.

Unul dintre cele mai vechi trucuri folosite în gospodăriile tradiționale este hrana caldă și consistentă, administrată dimineața. Bunicii pregăteau un amestec de boabe înmuiate în apă caldă sau terci din porumb măcinat, care încălzea organismul găinilor și le oferea energie rapidă. Acest obicei ajută păsările să suporte mai bine frigul și să își păstreze capacitatea de ouat.

La fel de important este aportul de calciu, necesar pentru coaja ouălor. Cojile de ou zdrobite, scoicile măcinate sau creta furajeră sunt soluții simple și eficiente. În completare, legumele depozitate peste iarnă, precum dovleacul, morcovul sau varza, aduc vitamine esențiale.

Prin combinarea acestor metode simple – adăpost bine izolat, lumină suplimentară și hrană adaptată sezonului – găinile pot continua să ouă și iarna. Trucurile bunicilor nu țin de magie, ci de înțelegerea nevoilor de bază ale păsărilor, iar eficiența lor se confirmă an de an în gospodăriile care le aplică, potrivit sursei.