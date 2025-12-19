„Da, noi îl susținem (acordul Mercosur - n.r.), pentru că am avut în urmă cu, să zicem, trei-patru luni, tocmai în urma faptului că am avut discuții cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve care au fost depășite în urma discuțiilor.

Nu am fost singurii care au avut tipul ăsta de rezerve, dar, cu titlu general, este foarte util pentru Europa - deci pentru România - să deschidă, să aibă un acord comercial cu o piață așa de mare cum este America de Sud. Ăsta este motivul pentru care susținem”, a declarat Nicușor Dan.