Cele mai mari creșteri de preț sunt la produsele tradiționale. În acest an numărul oamenilor care renunță la aceste produse sau cumpără la suta de grame este de două ori mai mare decât anul trecut, spun analiștii.

Cum au ajuns românii să nu mai aibă ce să pună pe masă?

A mai rămas fix o săptămână până la Crăciun, iar piețele sunt mai mult goale. Asta nu pentru că românii au cumpărat din timp pentru sărbători, ci pentru că nu mai sunt bani.

„Să ne mai dea la pensie câte un pic. Întotdeauna renunț la anumite lucruri.”, spun oamenii.

Cel mai mult se renunță la carnea de porc care a ajuns în unele locuri și la 40 de lei pe kilogram, dar și la cozonac.

„Cumpărăm mai puțin, tăiem din rații. Nu mai avem speranțe la ei. Sunt prețuri piperate...să le fie rușine că ne mint mereu...că nu ne-au dat nimic la recalculare. Anul viitor, taxe mari de la 1 ianuarie, impozite și altele. Nu facem față cheltuielilor.”, au declarat românii.