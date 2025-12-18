Trump Media and Technology Group (TMTG), activă și în domeniul serviciilor financiare și al criptomonedelor, va fuziona cu TAE pentru a crea "una dintre primele companii de fuziune nucleară listate la bursă", au anunțat companiile într-un comunicat comun joi.



De asemenea, acestea au indicat planuri de a construi "prima centrală electrică de fuziune la scară industrială din lume" în 2026, cu o capacitate de 50 de megawați de electricitate.



Fuziunea, o tehnologie fără carbon, eliberează de patru ori mai multă energie decât fisiunea utilizată în prezent în centralele nucleare și generează puține deșeuri nucleare, scrie Agerpres.



Câteva zeci de companii s-au lansat în această tehnologie la nivel internațional, pe măsură ce nevoile de energie explodează odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale.

"Centralele de fuziune ar trebui să furnizeze energie electrică accesibilă, abundentă și fiabilă, care va ajuta America să câștige revoluția inteligenței artificiale și să-și mențină dominația economică globală", se arată în comunicatul de presă.



La încheierea tranzacției, care se așteaptă să fie finalizată la mijlocul anului 2026, acționarii TMTG și TAE vor deține fiecare 50% din noua companie, evaluată la 6 miliarde de dolari.



Noua companie va fi condusă în comun de Devin Nunes, CEO al TMTG, și Michl Binderbauer, CEO al TAE.



TMTG, care a intrat pe bursă în martie 2024, deține Truth Social, platforma de streaming Truth+ și Truth.Fi, care oferă servicii fintech.

