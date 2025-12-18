Este vorba despre o femeie de 48 de ani, identificată cu inițialele T.F., care a fost cercetată în stare de libertate pentru exercitarea ilegală a profesiei medicale și pentru utilizarea și administrarea de substanțe medicamentoase neconforme. Intervenția a avut loc miercuri, 10 decembrie 2025, în urma unei anchete derulate de carabinierii din Novara.

Investigația a fost declanșată în urmă cu aproximativ o lună, după ce mai mulți locuitori din zona Santa Rita au sesizat prezența constantă a unor persoane care intrau și ieșeau dintr-un apartament, la ore diferite, într-un mod considerat suspect.

În urma monitorizării, forțele de ordine au ajuns la concluzia că în locuință ar funcționa un așa-zis cabinet de estetică improvizat. Pentru a confirma suspiciunile, anchetatorii au contactat-o pe femeie prin intermediul rețelelor sociale și au stabilit o programare sub identitate falsă.

Carabinier sub acoperire, rol de pacientă

În ziua intervenției, militarii au observat două femei care părăseau apartamentul și care, potrivit primelor verificări, ar fi fost supuse unor proceduri estetice, constând în injecții cu botox și filler în zona buzelor și a ochilor.

Confirmarea finală a venit în momentul în care o femeie carabinier, sub acoperire, a intrat în apartament pretinzând că este pacientă. În interior, aceasta a descoperit o cameră amenajată rudimentar ca spațiu de tratament, dotată cu un pat pliant și mese pe care se aflau numeroase seringi și produse medicale, în lipsa oricăror autorizații sanitare sau condiții minime de igienă și sterilizare.

Comunicarea cu pacientele, realizată prin aplicații de traducere

Un element care a alarmat în mod special anchetatorii a fost faptul că femeia nu vorbea limba italiană. Comunicarea cu clientele se făcea exclusiv prin intermediul unui traducător pe telefon, fără a exista o discuție medicală reală, o anamneză sau un consult prealabil, aspect extrem de riscant pentru sănătatea pacientelor.

Produse expirate și bani proveniți din activități ilegale

În urma percheziției, carabinierii au confiscat peste 30 de seringi cu botox și filler, alte substanțe și instrumente utilizate pentru tratamentele estetice, precum și suma de peste 2.000 de euro în numerar, considerată a proveni din activitatea ilegală.

O parte dintre produsele găsite erau expirate, iar ancheta a stabilit că astfel de substanțe ar fi fost administrate chiar celor două cliente identificate în ziua intervenției. Femeile au fost îndrumate către unități medicale specializate, pentru monitorizare și prevenirea eventualelor complicații.

Apel către persoanele care au apelat la serviciile femeii

Cercetările sunt în desfășurare, autoritățile încercând să stabilească dacă au existat și alți complici sau dacă mai multe persoane au fost expuse riscurilor medicale.

Carabinierii fac apel la toate persoanele care au beneficiat de proceduri estetice în acel apartament să contacteze Nucleul Operativ și Radiomobil al Companiei Carabinieri din Novara, pentru a primi indicații medicale și pentru a limita eventualele consecințe asupra sănătății.