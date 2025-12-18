Rac

Racii intră în 2026 cu un bagaj emoțional greu. Relațiile de familie, legăturile vechi și atașamentele care nu mai aduc liniște devin sursa principală a cumpenelor. Mulți nativi Rac sunt forțați să ia decizii legate de mutări, despărțiri sau redefinirea rolului lor într-o relație. Este un an în care trebuie să înveți să pui limite clare, chiar dacă asta doare.

Pești

Peștii se confruntă cu un conflict interior puternic. Idealismul specific zodiei este pus față în față cu realitatea crudă. În 2026, Peștii pot avea revelații dureroase despre oameni în care au avut încredere sau despre direcția profesională aleasă. Este un an în care iluziile se risipesc, dar tocmai acest proces aduce vindecare pe termen lung.

Fecioară

Fecioarele sunt nevoite să renunțe la control. Oricât ai încerca să planifici totul, anul 2026 vine cu situații neprevăzute care îți dau peste cap rutina. Cumpenele apar mai ales în zona sănătății emoționale și a echilibrului viață–muncă.

Capricorn

Capricornii, deși obișnuiți cu presiunea, resimt 2026 ca pe un test major de rezistență. Apar dileme legate de carieră: continui pe un drum sigur, dar epuizant, sau riști totul pentru o schimbare? Mulți Capricorni ajung în punctul în care trebuie să aleagă între stabilitate financiară și sănătate personală.

Scorpion

Scorpionii au parte de transformări bruște, mai ales în zona banilor și a resurselor comune. Pot apărea conflicte legate de moșteniri, datorii sau partaje. Anul cere prudență maximă și renunțarea la luptele de putere inutile. Dacă nu accepți schimbarea, ea va veni oricum, dar într-o formă mult mai dură.

Vărsător

Vărsătorii sunt forțați să-și redefinească statutul profesional. Ceva ce părea sigur se poate clătina, iar planurile pe termen lung trebuie regândite. 2026 este anul în care Vărsătorii învață că libertatea vine cu un preț și că independența reală presupune asumare totală.