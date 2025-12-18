„Toți judecătorii în activitate care au semnat lista de susținere a dezvăluirilor Recorder [...] vor fi recuzați”, a afirmat Neacșu, explicând că magistrații respectivi au confirmat, prin semnătură, existența unor practici infracționale în stabilirea completelor de judecată la propriile instanțe.

El a susținut că un astfel de magistrat „nu mai prezintă nici un fel de prezumție de imparțialitate”, mai ales în situațiile în care avea cunoștință despre posibile fapte penale, dar nu le-a denunțat organelor judiciare.

Toni Neacșu a mai transmis că magistrații „trebuie să învețe să își tranșeze conflictele interne și luptele pentru influență fără să afecteze dreptul părților la o judecată corectă, obiectivă și imparțială”.