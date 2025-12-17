Taur

Pentru Tauri, 2026 este anul în care eforturile din trecut dau roade vizibile. Jupiter și Uranus creează contexte favorabile pentru câștiguri financiare, investiții inspirate și stabilitate profesională. Mulți nativi vor primi oferte la care nici nu visau sau vor face un pas important în carieră. Norocul vine, însă, pe fondul perseverenței.

Taurii care au muncit constant vor fi răsplătiți pe măsură. În plan personal, relațiile se consolidează, iar cei singuri pot întâlni o persoană cu potențial pe termen lung.

Leu

Leii intră într-un ciclu de afirmare maximă. 2026 le aduce vizibilitate, succes și șansa de a fi în centrul atenției, exact așa cum le place. Fie că vorbim despre o promovare, un proiect personal sau o schimbare radicală de direcție, norocul îi însoțește la fiecare pas.

Astrele favorizează și câștigurile din surse neobișnuite, dar și susținerea unor persoane influente. În dragoste, Leii au parte de pasiune, iar relațiile pot atinge un nivel mult mai profund.

Scorpion

Pentru Scorpioni, 2026 este anul marilor revelații. Deși acest semn trece adesea prin încercări intense, de data aceasta astrele sunt de partea lui. Norocul apare exact în momentele-cheie, sub forma unor oportunități neașteptate.

Scorpionii pot schimba domeniul de activitate, pot începe afaceri sau pot rezolva situații care păreau fără ieșire. Financiar, apar șanse de creștere, iar în plan emoțional, se vindecă răni vechi.

Pești

Peștii sunt printre cei mai norocoși nativi ai anului 2026. Intuiția lor va fi extrem de ascuțită, iar deciziile luate „din suflet” se vor dovedi inspirate. Jupiter le aduce sprijin, protecție și oameni potriviți la momentul potrivit.

Mulți Pești își vor împlini un vis mai vechi, fie că este vorba despre o mutare, o relație sau un proiect creativ. Universul pare să lucreze în favoarea lor, iar sincronicitățile vor fi la ordinea zilei.

Pentru aceste patru zodii, 2026 nu este doar un an bun, ci unul cu adevărat norocos. Astrele deschid uși, dar curajul de a păși prin ele va face diferența.