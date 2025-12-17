Luna Nouă din 19 decembrie 2025 nu este una obișnuită. Ea are loc în Săgetător, chiar în apropierea centrului galaxiei Calea Lactee — un punct cosmic asociat cu adevărul suprem, destinul sufletului și marile revelații. Faptul că această Lună Nouă se activează chiar în ultima lună a anului face din ea un portal energetic extrem de puternic, un prag subtil între ceea ce a fost și ceea ce urmează să devină.

Lunile Noi sunt, prin natura lor, începuturi. Sunt momente în care Universul ne invită să ne oprim, să privim în interior și să recalibrăm direcția în care mergem. Sub influența acestei Luni Noi, pot apărea revelații neașteptate, claritate emoțională și impulsul de a pune bazele unui nou capitol de viață. Este un timp ideal pentru intenții, visuri și obiective care vin din inimă, nu din frică.

Luna Nouă în Săgetător – când îți poți schimba direcția, chiar dacă nu controlezi totul

Săgetătorul este simbolizat de centaurul care își încordează arcul și trimite săgeata spre cer. Se spune că această săgeată este îndreptată către steaua Antares, un punct asociat cu activarea chakrei inimii și cu dorințele cele mai profunde ale sufletului.

Există însă o lecție importantă aici: odată ce săgeata părăsește arcul, nu mai poate fi controlată. La fel este și viața. Putem alege direcția, dar nu putem controla toate întorsăturile de pe drum. Vom întâlni obstacole, schimbări neașteptate și situații pe care nu le-am anticipat.

Și totuși, Luna Nouă din 19 decembrie ne reamintește un adevăr esențial: nu suntem blocați.

Putem alege din nou. Putem schimba direcția, putem pivota, putem rescrie traseul. Nu suntem obligați să rămânem într-un loc, într-o relație sau într-o stare care nu ne mai reprezintă.

Această Lună Nouă ne invită să îndrăznim să gândim mai larg, să visăm mai sus și să punem prima cărămidă către ceea ce ne dorește inima cu adevărat. Nu este vorba neapărat despre o schimbare radicală imediată, ci despre curajul de a seta intenția și de a începe să ne mișcăm, chiar și cu pași mici, în direcția potrivită.

Un exercițiu simplu propus de această Lună Nouă este întrebarea: Dacă nu ți-ar fi frică de eșec sau de succes, dacă nu ai fi judecat și ai ști sigur că vei primi ceea ce îți dorești... ce ai face? Unde te-ar duce inima?

Răspunsul nu trebuie să fie grandios sau material. De multe ori, dorințele reale ale sufletului sunt surprinzător de simple. Dar ele pot deschide uși, pot schimba perspective și ne pot muta din energia limitării în cea a abundenței.

Continuarea pe Sfatul Parintilor