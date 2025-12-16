Taur: răsplata muncii constante

Taurii se bucură de recunoaștere și progrese semnificative la locul de muncă. Jupiter și Venus îi sprijină în finalizarea proiectelor importante, iar eforturile depuse în ultimele luni vor fi răsplătite. Această perioadă favorabilă poate aduce bonusuri, promovări sau chiar noi parteneriate financiare.

Gemeni: idei și conexiuni care schimbă jocul

Gemenii se află sub influența lui Mercur, planeta comunicării, ceea ce aduce claritate în planurile personale și profesionale. Creativitatea lor atinge cote maxime, iar discuțiile și întâlnirile din această perioadă pot genera proiecte profitabile sau idei care schimbă cariera.

Balanță: armonie și oportunități în viața personală și profesională

Balanțele simt că lucrurile încep să se alinieze. Energia lui Venus le aduce oportunități financiare și relaționale neașteptate. Deciziile luate acum pot influența pozitiv întreaga lor viață în 2026. Este o perioadă ideală pentru a pune bazele unor proiecte sau parteneriate de durată.