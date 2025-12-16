Agheu a fost unul din ultimii proroci ai Vechiului Testament . Numele "Agheu“ inseamna "sarbatoare“, "cel ce sarbatoreste“ sau "cel ce este sarbatorit“. Acesta s-a nascut in Babilon, in timpul robiei babiloniene a poporului lui Israel, cu 470 de ani inainte de Hristos. Tanar fiind, a mers la Ierusalim indemnand pe Zorobabel si pe losua preotul sa reconstruiasca Templul Domnului, prorocind ca noul Templu va avea o cinste mai mare decat a avut Templul ridicat de Solomon:

"Si slava acestui templu de pe urma va fi mai mare decat a celui dintai", zice Domnul Savaot (Agheu 2, 9), aceasta pentru ca Mantuitorul Hristos avea sa intre in acest nou Templu. Amintim ca dupa ce evreii s-au intors in Cetatea Sfanta din robie, au inceput lucrarile, insa descurajati de rezistenta si amenintarile popoarelor pagane vecine si-au intrerupt lucrarea.

Agheu si Zaharia au fost alesi de Dumnezeu sa-i imbarbateze. Dumnezeu a vestit pri el ca Se va salaslui in toata slava Sa, in acel locas, simbol al Templului duhovnicesc vesnic, Biserica, Trupul lui Hristos.

Tot astazi, Biserica face pomenirea:



- Sfantului Mucenic Marin;

- Sfintilor Prom si Ilarie;

- Sfintei Teofana;

Maine, 17 decembrie, Biserica face pomenirea Sfantului Proroc Daniel si a Sfintilor trei tineri: Anania, Azaria si Misail.

sursa: calendarortodox.ro