Părintele Nicolae Dima subliniază că spovedania nu este o simplă enumerare de greșeli, ci un proces profund de vindecare sufletească. În această întâlnire dintre credincios și duhovnic, omul își deschide inima și aduce la lumină lucrurile care îl apasă. Rănile sufletului, spune preotul, sunt legate de cele mai profunde nevoi ale ființei umane și, în cele din urmă, toate își găsesc răspunsul în relația cu Dumnezeu. Tocmai de aceea, spovedania nu trebuie privită cu teamă, ci ca o șansă de eliberare și reînnoire lăuntrică.

Postul Crăciunului, care se desfășoară timp de 40 de zile, între 14 noiembrie și 24 decembrie, este cadrul în care credincioșii se pregătesc pentru Nașterea Domnului. Postul și rugăciunea disciplinează trupul și mintea, însă spovedania este cea care curăță sufletul de povara păcatelor. De regulă, mărturisirea se face în această perioadă, la datele stabilite de duhovnic sau de parohie, în funcție de programul fiecărei biserici.

Mulți preoți recomandă ca spovedania să aibă loc în ultimele două săptămâni înainte de Crăciun. Motivul este unul practic și duhovnicesc: credinciosul se poate împărtăși mai aproape de marea sărbătoare, trăind astfel Nașterea

Domnului cu sufletul curățit și împăcat. Totodată, acest interval permite o pregătire mai atentă, fără graba de pe ultima sută de metri.

Pregătirea pentru spovedanie este un pas esențial. Părintele Nicolae Dima recomandă folosirea unui îndreptar de spovedanie, adică o broșură care conține liste orientative de păcate, grupate pe domenii: credință, viață de familie, relația cu semenii. Aceste îndrumare nu sunt obligatorii, dar pot fi de mare ajutor, mai ales pentru cei care nu s-au spovedit de mult timp. Adesea, oamenii uită greșeli mai vechi sau nu conștientizează că anumite fapte, precum lipsa constantă de la Sfânta Liturghie, sunt considerate păcate.

Spovedania sinceră presupune asumare, căință și dorința de îndreptare. Nu este o formalitate, ci o întâlnire profundă cu Dumnezeu, prin intermediul duhovnicului. Făcută cu pregătire și deschidere sufletească, ea devine o adevărată poartă către liniștea interioară și bucuria Crăciunului trăit cu sens, spun preoții. Spovedania este necesară pentru a avea dreptul la împărtășanie pentru adulți și pentru copiii care au împlinit 7 ani, potrivit sursei.