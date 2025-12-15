UPDATE - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov informează că în 10 decembrie, organele de cercetare penală ale Poliţiei Judiciare din cadrul IPJ Ilfov — Serviciul de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu privind săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi de acces ilegal la un sistem informatic, în urma apariţiei în presa scrisă (în mediul online) a unor articole în cuprinsul cărora se prezentau împrejurări care dădeau naştere unor suspiciuni privind decesul Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiţiei şi fost senator, în data de 3 decembrie.



„Prin ordonanţa organelor de cercetare penală cadrul L.P.J. Ilfov — Serviciul de Investigaţii Criminale din data de 10.12.2025, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi de acces ilegal la un sistem informatic. Au fost administrate mai multe probe din care a rezultat necesitatea efectuării unor cercetări mai amănunţite legate de ultima perioadă a vieţii numitei Stănoiu Rodica, de suspiciuni privind urmele unor acte de violenţă pe corpul acesteia şi de alte aspecte privind viaţa personală a victimei din ultima perioadă”, precizează sursa citată.



Aceeaşi sursă informează că, prin ordonanţa din 12 decembrie, procurorul de caz a dispus efectuarea exhumării cadavrului Rodica Stănoiu, de la Cimitirul Izvorul Nou, din Bucureşti, pentru stabilirea cauzelor morţii şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta.



Cercetările sunt continuate de organele de cercetare penală sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Apar detalii foarte importante în cazul anchetei morții Rodicăi Stănoiu. Trupul neînsuflețit al fostei ministru al Justiției a fost deshumat în acaestă dimineață. Asta s-a întâmplat după ce Tribunalul Ilfov a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Acum, anchetatorii urmează să facă o expertiză medico-legală, în urma căreia se va stabili dacă urmele de lovituri pe care femeia le avea pe corp au legătură cu decesul acesteia, ori dacă este vorba despre o moarte naturală.

Rodica Stănoiu a ajuns la spital înainte să moară. Medicii au descoperit acolo că avea mai multe leziuni pe corp, însă nu au anunțat poliția. În paralel, anchetatorii vor să refacă șirul evenimentelor, să vadă cum s-a întâmplat totul.

Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, urmează ca în perioada imediat următoare să aibă loc noi audieri.