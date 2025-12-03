Născută la 10 mai 1939 în comuna Nucet, județul Dâmbovița, Rodica Stănoiu a avut o carieră politică de peste un deceniu. Între 1996 și 2008 a fost senatoare, reprezentând PDSR și ulterior PSD, cu trei mandate consecutive. În perioada în care a condus Ministerul Justiției, instituția a avut un rol major în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, în special pe capitolul „Justiție și Afaceri Interne”.

Formare academică și specializări internaționale

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București în 1961, Rodica Stănoiu și-a continuat pregătirea prin studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montreal, în 1969, și la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg, în 1982. În 1975 a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române. În 1994 a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Cariera universitară

Între 1995 și 2005, Rodica Stănoiu a fost profesor universitar la Universitatea Spiru Haret. Din 1996 și până în prezent, a predat la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, unde și-a continuat activitatea academică în paralel cu implicarea politică.

În memoria Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu rămâne cunoscută atât pentru activitatea sa universitară, cât și pentru rolul pe care l-a avut în perioada de tranziție a României către Uniunea Europeană. Colegii din justiție transmit condoleante familiei indoliate.

