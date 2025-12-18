În ultima perioadă, au fost identificate pagini și mesaje false care folosesc în mod abuziv numele și identitatea vizuală ale Poliției Române și DNSC. Acestea afișează notificări alarmante prin care utilizatorii sunt informați că dispozitivele lor ar fi fost blocate din cauza accesării repetate a unor site-uri cu conținut interzis de legislația română.

Amenințări false și solicitări urgente de plată

Mesajele respective susțin, în mod neadevărat, că ar fi fost emisă o notificare oficială de către DNSC și includ un așa-zis număr de caz, precum și numele unui „ofițer” desemnat, elemente complet fictive. Utilizatorilor li se cere să achite o presupusă amendă în valoare de 1.250 de lei, într-un termen foarte scurt, de regulă două ore, plata fiind solicitată prin card bancar, conform instrucțiunilor afișate pe ecran.

Pentru a accentua presiunea psihologică, mesajele conțin avertismente privind consecințe grave în cazul neplății: blocarea definitivă a dispozitivului, declanșarea unor investigații ale autorităților și chiar invocarea unor pedepse penale severe, inclusiv închisoare de până la 10 ani și înscrierea într-un presupus registru al infractorilor sexuali.

Invocarea abuzivă a legii și greșeli evidente

În conținutul mesajelor sunt citate în mod eronat articole din Codul penal, fiind menționate fapte extrem de grave, precum pornografia infantilă sau abuzuri sexuale, pentru a crea teamă și a forța utilizatorii să reacționeze impulsiv. Autoritățile subliniază că aceste notificări sunt complet false și nu au nicio legătură cu realitatea.

Un indiciu clar al caracterului fraudulos îl reprezintă numeroasele greșeli gramaticale și de exprimare, formulările incoerente și folosirea incorectă a termenilor juridici, incompatibile cu o comunicare oficială.

Scopul real: bani și date personale

Poliția Română precizează că acest tip de înșelătorie are ca scop obținerea rapidă de sume de bani, dar și colectarea ilegală a datelor personale și financiare ale victimelor, care pot fi ulterior folosite în alte fraude informatice.

„Autoritățile române nu blochează dispozitive prin mesaje online, ferestre pop-up sau pagini web și nu solicită plata amenzilor sub presiunea timpului. Orice astfel de mesaj trebuie ignorat și raportat”, transmit reprezentanții Poliției Române.

Recomandările autorităților pentru cetățeni

Pentru a evita să devină victime ale acestui tip de fraudă, autoritățile recomandă utilizatorilor:

să nu efectueze nicio plată solicitată prin mesaje online sau pop-up-uri;

să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri necunoscute;

să evite accesarea linkurilor suspecte sau a reclamelor alarmante;

să închidă imediat pagina sau mesajul fără a interacționa cu acesta;

să nu apeleze numerele de telefon menționate în astfel de notificări;

să verifice orice informație exclusiv pe canalele oficiale ale Poliției Române și DNSC;

să își mențină sistemele și aplicațiile actualizate;

să utilizeze soluții antivirus actualizate;

să schimbe imediat parolele dacă au interacționat cu mesajul;

să contacteze banca în cazul în care au introdus datele cardului;

să raporteze incidentul autorităților competente.

Poliția Română și DNSC subliniază importanța vigilenței în mediul online și încurajează raportarea rapidă a tentativelor de fraudă, pentru prevenirea altor situații similare.