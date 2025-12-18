Potrivit instituției, în prezent, toate localitățile afectate beneficiază de apă potabilă, cu o singură excepție: comuna Aluniș, unde furnizarea se face în continuare cu restricții.

Reprezentanții ANAR precizează că reluarea alimentării cu apă în majoritatea localităților a început în data de 12 decembrie, după ce Direcția de Sănătate Publică Prahova a confirmat, în urma analizelor de laborator, că apa este potabilă. În cazul comunei Aluniș, autoritățile anunță că, în funcție de rezultatele analizelor programate pentru vineri, alimentarea ar putea fi reluată integral.

Intervenții tehnice sigure și monitorizare permanentă

Conform ANAR, nivelul actual al apei din lacul de acumulare Paltinu permite desfășurarea intervențiilor tehnice în condiții de siguranță, fără a afecta continuitatea alimentării cu apă. Joi dimineață, nivelul lacului era de 631,65 metri deasupra nivelului mării, o valoare considerată stabilă pentru lucrările în curs.

Instituția subliniază că operațiunile desfășurate la baraj sunt monitorizate permanent și nu influențează calitatea apei livrate populației. Situația este gestionată printr-un comandament județean, la care participă toate instituțiile responsabile, iar deciziile sunt luate exclusiv pe baza datelor măsurate din teren.

Debitul a fost crescut pentru funcționarea optimă a sistemului

Pentru a asigura necesarul de apă brută, ANAR alimentează sistemul din județul Prahova prin conducta CHEMP3 ELSID, către acumularea Voila. Apa este introdusă în fluxul de tratare în condiții controlate, iar debitul a fost majorat la 4 metri cubi pe secundă, pentru funcționarea optimă a întregului sistem. Parametrii de calitate sunt verificați constant, mai precizează sursa citată.

Administrația Națională „Apele Române” face apel atât către populație, cât și către reprezentanții mass-media să se informeze din surse oficiale și dă asigurări că va comunica transparent orice evoluție relevantă a situației.

Problemele de alimentare cu apă au afectat peste 107.000 de persoane din 13 localități ale județului Prahova și dintr-un oraș al județului Dâmbovița, care au rămas fără apă potabilă timp de aproximativ o săptămână.

Situația a fost generată de lucrările de golire a Barajului Paltinu pentru decolmatare, suprapuse cu ploi torențiale, care au crescut semnificativ turbiditatea apei, făcând imposibilă tratarea acesteia.

