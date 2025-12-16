„În lipsa specialiștilor, a investițiilor constante și a unei mentenanțe riguroase, orice sistem ajunge inevitabil la limită. România are una dintre cele mai bune legislații din lume privind siguranța barajelor, dar legislația nu poate face reparații, nu poate opri colmatarea și nu poate suplini lipsa de resursă umană. [...] Infrastructura are nevoie de intervenții reale, nu de noi amânări.”, a spus profesorul Cătălin Popescu.

Potrivit expertului, structura barajului de la Paltinu este solidă și stabilă. Problemele sunt însă la nivelul echipamentelor care necesită reparații urgente. Din acest motiv s-a coborât nivelul lacului. De aici, apar alte probleme, tocmai în lanțul decizional.

„Bâlbele și contradicțiile din spațiul public relevă, din păcate, pe lângă lipsa de comunicare și coordonare între decidenți, o evidentă lipsă de viziune pe termen mediu și lung. Iar aici e o problemă sistemică, ce datează de mulți ani. Partea bună din această dramă, cu care un număr uriaș de oameni s-au confruntat, este conștientizarea opiniei publice și a factorului politic asupra importanței domeniului hidrotehnic. [...] Funcționarea fără rezerve de apă, așa cum s-a ajuns temporar la Paltinu, nu este o soluție și indică lipsă de anticipare și deficiențe în operare.”, a declarat pentru presă profesorul Popescu.

Expertul transmite că ne aflăm pe marginea prăpastiei, iar România suferă vizibil din cauza lipsei inginerilor hidrotehnici. Președintele Comitetului Național al Marilor Baraje acuză o lipsă acută de competență, cauzată de faptul că tinerii nu sunt îndrumați spre acest domeniu. În realitate, marile baraje din România sunt expertizate de doar o mână de oameni.

„Operațiunile tehnice de mentenanță și actualizare pot dura doi-trei ani, dar procedurile administrative pot dura de 3-4 ori mai mult. De aceea insist asupra continuității finanțării și simplificării proceselor. În ritmul actual, barajele îmbătrânesc mai repede decât reușim să intervenim asupra lor. [...] Paltinu e doar un caz, însă aceeași situație se regăsește pe întreg lanțul de baraje din aval, aflate în responsabilitatea aceluiași operator.”, a declarat Cătălin Popescu.

Profesorul Cătălin Popescu insistă că România are nevoie urgentă de o nouă generație de ingineri, cât și de politici publice de susținere și încurajare a tinerilor specialiști. Altfel, riscăm să ne confruntăm cu probleme din ce în ce mai grave.