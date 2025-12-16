Incidentul nu a provocat victime, iar traficul rutier a fost deviat temporar prin localitatea Oinacu.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD, o ambulanță SAJ și echipaje de poliție pentru asigurarea zonei și coordonarea operațiunilor.

În sprijin, pompierii din Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov au trimis o autospecială CBRN.

Șoferul autotrenului a fost preluat de o ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe. Au fost constatate scurgeri de apă amoniacală, iar Garda de Mediu a fost sesizată pentru monitorizarea situației.

Intervenția este încă în curs, iar conform Centrului INFOTRAFIC, circulația pe DN 5 București–Giurgiu, în zona Remuș, este oprită temporar, după ce autocisterna s-a răsturnat lângă sensul giratoriu cu DN 5D.

Autoritățile au confirmat că incidentul nu a avut victime, iar traficul este redirecționat prin Oinacu. Se estimează reluarea circulației după ora 02.00.