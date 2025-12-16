Începe cu dezordinea – regula de aur a experților. Înainte de orice mop, detergent sau aspirator, adevărata curățenie începe cu eliminarea dezordinii. Specialiștii recomandă să parcurgi fiecare cameră și să scapi de obiectele inutile. Un spațiu aglomerat va face orice etapă ulterioară mai grea, așa că începe cu lucrurile mici:

pune jucăriile la locul lor,

sortează hârtiile și revistele,

strânge hainele aruncate prin camere,

golește suprafețele (mese, comode, noptieră).

Trucul experților: folosește cutii temporare pentru a aduna obiectele rătăcite. La final, sortează ce păstrezi, ce donezi și ce arunci.

Abordează curățenia de sus în jos. O greșeală des întâlnită atunci când facem curățenie este că începem cu podeaua sau cu zonele ușor accesibile. Specialiștii spun clar: curățenia eficientă se face de sus în jos, altfel praful de pe mobilă sau lustre va ajunge din nou pe suprafețele pe care abia le-ai șters.

Ordinea recomandată este:

lustre, aplice, colțuri ale tavanului;

rafturi și etajere;

dulapuri, polițe, biblioteci;

electrocasnice și suprafețe de lucru;

mesele și blaturile joase;

podeaua – ultima etapă.

Astfel eviți să dublezi efortul și scurtezi timpul total al curățeniei.

Concentrează-te pe camerele-cheie: bucătăria și baia

Pentru o curățenie de sărbători cu adevărat eficientă, experții recomandă să te concentrezi pe încăperile cu trafic intens: bucătăria și baia.

Bucătăria. Aici se întâmplă magia gastronomică de Crăciun, dar și dezordinea cea mai mare. Ordinea ideală este:

degresează aragazul și cuptorul înainte de a șterge blaturile,

golește frigiderul, aruncând produsele expirate,

spală vasele decorative și tacâmurile speciale de sărbători,

organizează spațiul astfel încât să ai acces rapid la ingredientele pentru meniurile festive.

Truc rapid: pulverizează soluția de curățare pe suprafețe și las-o să acționeze câteva minute. În acest timp, ocupă-te de altceva – economisești timp și efort.

Baia. Pentru baie, profesionaliștii recomandă curățarea zonelor cu cea mai mare încărcătură bacteriană:

cabina de duș sau cada,

chiuveta,

toaleta,

bateriile cromate.

Un truc util: folosește o soluție pe bază de oțet fierbinte pentru depunerile de calcar – acționează rapid și este eficientă.

Dormitoarele: aerisește, organizează, schimbă textilele

Dormitorul trebuie să ofere un aer proaspăt și odihnitor pentru perioada sărbătorilor. Începe cu:

aerisirea camerei timp de minimum 10 minute,

schimbarea lenjeriei,

aspirarea saltelei,

curățarea noptierelor și dulapurilor.

Trucul experților: folosește saci de vid pentru depozitarea hainelor voluminoase de iarnă, astfel economisești spațiu și reduci dezordinea vizuală.

Livingul: centrul sărbătorilor. Pentru că aici vei primi colindători și invitați, livingul are nevoie de o atenție specială:

aspiră bine covorul,

șterge praful din zonele vizibile și din cele ascunse,

curăță canapelele, fotoliile și pernele decorative,

pregătește spațiul pentru brad și cadouri.

Experții recomandă să folosești lumânări parfumate sau spray-uri cu miros de scorțișoară, portocală sau brad pentru o atmosferă festivă.

Nu uita de hol și geamuri!

Holul creează prima impresie. Curăță podeaua, organizează încălțămintea și hainele groase și asigură-te că spațiul este liber pentru oaspeți. Geamurile, chiar dacă sunt adesea ignorate, schimbă instant aspectul casei – lumina festivă se reflectă mai frumos în sticlă curată.

Cu alte cuvinte, curățenia de Crăciun nu trebuie să devină o maraton obositor. Cu un plan logic, de sus în jos, cu prioritizarea încăperilor principale și cu mici trucuri inspirate de experți, poți transforma procesul într-o activitate eficientă și chiar plăcută. Iar rezultatul final – o casă primitoare, luminoasă și festivă – va face ca toate eforturile să merite din plin, potrivit sursei.