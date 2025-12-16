Întrebat dacă votul social-democraților marchează o situație de criză și dacă ministra Mediului n-ar trebui, totuși, să se retragă, șeful statului a încercat să evite un răspuns direct, invocând faptul că se află la un summit internațional.

„Mi-e foarte greu să îi explic unui străin că avem patru partide care formează o coaliție, toate se atacă între ele și niciuna nu vorbește despre opoziție. Nu sunt expert în protocolul coaliției și nu cred că e OK ca un partid să voteze o moțiune, însă trebuie să separăm declarațiile de acțiunea politică concretă, iar deocamdată această coaliție funcționează și dă un semnal, atât pentru parteneri, cât și pentru alte țări, că lucrurile merg bine. Ca cetățean, mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond, dar mergem mai departe”, a afirmat Nicușor Dan.