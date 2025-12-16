Ce au anunțat oamenii legii?

Ancheta a fost realizată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, în colaborare cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, care au documentat activitatea infracțională a unui bărbat în vârstă de 40 de ani, de cetățenie turcă.

Pe 14 decembrie 2025, suspectul a fost oprit la intrarea în România, pe sensul Ruse–Giurgiu, de către polițiștii de frontieră. În urma verificărilor amănunțite efectuate asupra autovehiculului, oamenii legii au descoperit aproximativ 37 de kilograme de canabis, drog de risc, care ar fi urmat să fie distribuit pe piața neagră.

Drogurile erau ambalate în 73 de pachete și depozitate în cinci genți ascunse în semiremorca vehiculului, printre arbuștii ornamentali transportați. Metoda de camuflare indică o tentativă bine pusă la punct de a evita controalele de frontieră.

La o zi după captură, respectiv pe 15 decembrie 2025, procurorii DIICOT au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a decis arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru a stabili întreaga rețea implicată în transportul și distribuția drogurilor, precum și eventualele conexiuni internaționale ale suspectului.