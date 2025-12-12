Drama a început în urmă cu 14 ani, când tânărul a intrat pentru prima dată în anturaje care consumau droguri. De atunci, viața mamei s-a transformat într-un coșmar. Fiul ei, acum în vârstă de 31 de ani, este cunoscut de oamenii legii și a amenințat-o în repetate rânduri cu moartea, de fiecare dată când femeia refuza să îi dea bani pentru droguri. Deși autoritățile au emis un ordin de protecție, bărbatul l-a încălcat de 23 de ori.

Ani de violențe și teroare

În ultimii ani, episoadelor de agresivitate li s-au adăugat și tentative repetate de a intra în gospodăria părinților, uneori chiar reușind să pătrundă în casă. Femeia povestește că trăiește cu teamă permanentă, fiind atacată verbal și fizic de fiul ei.

„Nu mai am ce să-i dau! Ne amenință zilnic! A spart televizorul, a încercat să ducă altul la amanet, și-a lovit tatăl și ne umilește în fel și chip. Sunt 14 ani de teroare”, le-a spus femeia polițiștilor, după un apel la 112, potrivit publicației De Brăila.

La una dintre pătrunderile ilegale în locuință, bărbatul a reacționat violent atunci când mama l-a rugat să plece. Femeia susține că acesta i-ar fi spus: „Dacă chemi poliția și ajung la închisoare, vin și te omor!”

Pe lângă amenințări, tânărul a produs și pagube materiale în locuința părinților, distrugând obiecte și agresându-și tatăl.

Decizia instanței

În cele din urmă, oamenii legii au reușit să-l rețină. Pe 10 decembrie, bărbatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare cu executare. Sentința a venit după ce autoritățile au stabilit că acesta:

a încălcat de cinci ori ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști;

a încălcat de 18 ori ordinul de protecție emis de instanță;

a distrus brățara electronică de monitorizare.

Femeia speră că această condamnare îi va aduce, în sfârșit, o perioadă de liniște. Totuși, traumele acumulate în ultimii ani și frica de ce s-ar putea întâmpla după eliberarea fiului o urmăresc la fiecare pas.