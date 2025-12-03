”Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în intervalul iulie - octombrie 2025, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, doi dintre inculpați (agenți de poliție de penitenciar) au procurat, de la coinculpații cercetați în cauză, droguri de mare risc pe care apoi le-au introdus în unitatea de penitenciar în care își desfășurau activitatea, în scopul comercializării către persoane aflate în detenție. De asemenea, în aceeași perioadă, au introdus ilicit în spațiul de detenție telefoane mobile pe care le-au predat unor persoane aflate sub măsuri privative de libertate”, anunță DIICOT.

În acest caz au fost efectuate marți 14 percheziții, inclusiv în mai multe spații ale Penitenciarului Jilava, fiind găsite și ridicate peste 40 doze (folii, plicuri, capsule) conținând substanțe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.

Miercuri, cei doi polițiști vor fi duși, la Tribunalul București, alături de doi traficanți de droguri, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Penitenciarului Jilava, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București, transmite DIICOT.