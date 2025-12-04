Cătălin Drulă: „Ciucu a aprobat complexul imobiliar al clanului Vasiloi!”

Beneficiarul schemei la care Ciucu este acuzat că a închis ochii este Cornel-Petruț Ion, poreclit "Magiunică", este ginerele liderului clanului Vasiloi, Gheorghe Dincă.

Procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar pe Cornel-Petruţ Ion zis Magiunică într-un dosar privind neplata TVA şi restituiri ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al parchetului anticorupție. Cornel-Petruţ Ion e și administrator la firma Exigent Development, controlată de familia lui Petre Niculae zis Don Pepe.

Firma Exigent Development a dezvoltat proiectul de locuințe Plaza Residence din Militari. Potrivit DNA, Cornel-Petruţ Ion este acuzat că, în calitatea sa de administrator la firma Exigent Development, ar fi produs un prejudiciu de peste 4 milioane de euro în perioada 2019 – 2020 prin rambursări ilegale de TVA.

În dosar, sunt anchetați și 5 funcționari ANAF care ar fi închis ochii la faptele lui Magiunică. Prejudiciul total este de 12 milioane de euro, aproape 8 milioane de euro fiind prejudiciu imputabil funcționarilor ANAF.

Potrivit DNA, dezvoltatorul imobiliar administrat de Cornel-Petruț Ion ar fi vândut apartamente ”la gri” astfel încât prețul locuințelor să fie sub 450.000 de lei și să plătească TVA de 5 %. Peste această limită, TVA la vânzarea de imobile devine 19 %. După ce ar fi vândut apartamentele ”la gri”, apartamentele ar fi fost finisate ”la negru” de alte firme controlate de Magiunică.

În același timp, membrul clanului Vasiloi ar fi declarat altă suprafață pentru imobilele pe care le-a construit. Astfel, primăria sectorului 6 a fost prejudiciată sub mandatul lui Ciprian Ciucu de milioane de euro din taxe și impozite.