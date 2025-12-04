Clanul Vasiloi, protejat de Ciprian Ciucu

Constatarea de la care pornește totul: METRI PĂTRAȚI CONSTRUIȚI vs METRI PĂTRAȚI IMPOZITAȚI

Mecanismul este simplu și devastator pentru bugetul public:

în documente apar anumite suprafețe autorizate și impozitate, iar în realitate se construiește mult mai mult. Diferența nu este verificată, nu este regularizată și nu este taxată.

În cazul analizat, documentele tehnice arată așa:

•2.645 mp – suprafața declarată oficial pentru autorizare și impozitare;

•4.471 mp – suprafața REALĂ rezultată din devizul lucrărilor, din teren.

Diferența:

1.826 mp „dispăruți” din declarații, adică 1.826 mp care nu sunt impozitați, nu sunt regularizați, nu sunt taxați.

Aceasta nu e o eroare.

Este punctul zero al mecanismului: suprafața reală este uriaș diferită de suprafața declarată, iar cineva trebuie să închidă ochii pentru ca acest lucru să rămână așa.

Această diferență reprezintă – în bani – sute de mii de lei pierduți la o singură clădire.

Asta este cheia:

nu doar s-au construit mai mulți metri pătrați decât s-a declarat, dar nici nu s-a taxat diferența.

2 – Cum apare complicitatea administrativă coordonată politic

Primăria Sectorului 6 nu verifică aceste diferențe.

Nicio măsurătoare, nicio regularizare, nicio întrebare.

Potrivit documentelor, relatărilor și sesizărilor existente, acest tipar nu este întâmplător: apare constant în proiectele asociate grupării imobiliare cunoscute drept clanul Vasiloi, o structură care controlează o parte semnificativă a dezvoltărilor din Sectorul 6.

Surse din interiorul administrației și informațiile disponibile indică faptul că această lipsă de acțiune este tolerată și perpetuată la nivelul conducerii politice a primăriei, sub mandatul lui Ciprian Ciucu, în urma unor relații de cooperare și înțelegeri prealabile cu această rețea imobiliară.

Nu vorbim despre o simplă scăpare.

Vorbim despre un mecanism protejat.

3 – Regularizarea finală: legea OBLIGĂ primăria să taxeze diferența. Sectorul 6 NU o face.

Legea spune clar: la finalul lucrării, primăria trebuie să recalculeze taxa pe baza valorii și suprafeței REALE a construcției.

În proiectele conexe clanului Vasiloi, primăria nu a făcut niciodată această regularizare.

Mai mult, în unele proiecte apare implicat și “Don Pepe”, un personaj menționat în presă pentru controverse economice și cercetări privind evaziunea fiscală.

Acolo unde ar trebui să existe cel mai înalt nivel de control – primăria dispare din procedură.

Poziția oficială a Ministerului Dezvoltării – lovitura decisivă

Ministerul Dezvoltării confirmă în scris (pag. 12–13):

•primăria este OBLIGATĂ să stabilească taxele pe baza valorii reale;

•trebuie să verifice documentațiile;

•trebuie să regularizeze taxele la finalul lucrării;

•responsabilitatea aparține exclusiv autorității locale.

￼

Sectorul 6 nu a făcut asta.

Deci nu este opinie.

Nu este interpretare.

Este încălcarea unei obligații legale confirmate de ministerul de resort.

4 - Ce înseamnă la nivelul întregului sector?

Raportul a verificat doar un eșantion mic, câteva lucrări.

Chiar și așa:

•diferențe de 1.826 mp la o singură clădire,

• o altă constatare la un ansamblu al acelorași investitori un bloc cu 9 etaje /4 scări 7 200 mp dispăruți din documente

•taxe neîncasate de ordinul sutelor de mii de lei la o singură lucrare în cazul nostru 1 milion lei,la un singur bloc!!!!

•lipsa totală a regularizării este modul de operare al celui care nu înțelege termenul de Mafie Imobiliară

Sectorul 6 are:

•zeci de șantiere anual,

•aceiași dezvoltatori dominanți,

•același tipar administrativ,

•aceeași lipsă de verificare reală.

Pierderile reale pentru buget pot depăși cu mult câteva milioane de euro.

Asta nu este analiză politică.

Este concluzie tehnică, derivată din datele existente.

5 – Cine câștigă și cine pierde

Câștigă:

•dezvoltatorii din rețeaua clanului Vasiloi,

•intermediari precum Don Pepe,

•cercul imobiliar conectat politic.

Pierde:

•primăria,

•bugetul local,

•serviciile publice,

•cetățenii Sectorului 6.

Iar în centrul acestui mecanism stă administrația condusă de Ciprian Ciucu, care nu aplică legea nici acolo unde Ministerul însuși spune că este obligatoriu.

„Avem o diferență inițială de aproape 20000 mp între ce s-a construit și ce s-a declarat.

Avem taxe care n-au fost niciodată încasate.

Avem dezvoltatori favorizați, conectați cu clanul Vasiloi.

Avem personaje controversate precum Don Pepe implicate în proiecte mari.

Avem un primar, Ciprian Ciucu, care nu aplică nici măcar obligațiile legale confirmate de Ministerul Dezvoltării.

Iar ceea ce s-a verificat este doar un eșantion mic.

Dacă într-o singură lucrare s-au evaporat 1.826 mp, câți metri pătrați lipsesc în tot Sectorul 6?

Câte milioane s-au pierdut?

Și ce s-ar întâmpla dacă acest model ar fi extins la nivelul întregului București?”