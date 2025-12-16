„Ceea ce nu mi-a răspuns nimeni, chiar dacă am fost conturbat de cei de la PSD și PNL pentru că îi cam incomoda întrebarea mea... le-a spus să anuleze alegerile pe baza unor dovezi. Bun. Răspunsul care mi l-au dat generalii a fost că posibile riscuri a intervenției unui stat străin în online.

Și am spus: «Domnule, bun, haideți să vedem, nu putem merge pe riscuri, spuneți-mi elementele pe baza cărora ați luat decizia și ați transmis la Curtea Constituțională să anuleze alegerile».

«Păi știți, elementele acestea au fost desecretizate, sunt pe site».

«Domnule general, nu există pe site decât povești, ceea ce ne prezentați și dumneavoastră aici». Zic: «Președintele Nicușor Dan ne-a spus acum două zile că vor fi desecretizate. Am avut speranța că veți veni cu ele și ne veți explica clar, ca noi la rândul nostru — și dumneavoastră, presa, Realitatea, Televiziunea Poporului — să explicăți tuturor cetățenilor de ce s-au anulat alegerile».

N-am avut niciun răspuns, decât niște povești lălăite, fără sens, fără substanță și, vorba românului: "am intrat bou și am ieșit vacă"”, a declarat deputatul AUR.