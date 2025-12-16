"Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multă vreme, despre ce se întâmplă în Justiție. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă.

Care este soluţia la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie structurate şi dovedite, pentru că şi asta e important.

La dezbaterile pe care o să le avem la Cotroceni, toate opiniile sunt primite – şi într-o direcţie şi în cealaltă. Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecţia Judiciară sau procedura de numire a şefilor de instanţe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare şi bineînţeles să avem voinţa politică să le corectăm", a declarat Nicușor Dan.