România e în haos, Nicuor Dan insistă să ajutăm Ucraina: "E important să-i asigurăm spatele în negocieri"

România e în haos, Nicuor Dan insistă să ajutăm Ucraina: "E important să-i asigurăm spatele în negocieri"
România e în haos, Nicuor Dan insistă să ajutăm Ucraina: "E important să-i asigurăm spatele în negocieri"

România e în haos iar Nicușor Dan insistă că trebuie să ajutăm Ucraina. În timp ce societatea se confruntă cu tensiuni politice și sociale uriașe, președintele țării continuă să vorbească despre cât de important e să sprijinim Kievul în continuare. În acest context, Nicușor Dan a declarat că România și aliații Europeni trebuie să asigure spatele Ucrainei pentru negocierile de pace. 

"Există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene, mai multe programe pentru flancul estic. Scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza între țările din flancul estic aceste programe și în special programul european dedicat flancului estic.

Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediat de după război.

Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta.", a declarat Nicușor Dan. 