"Există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene, mai multe programe pentru flancul estic. Scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza între țările din flancul estic aceste programe și în special programul european dedicat flancului estic.

Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediat de după război.

Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta.", a declarat Nicușor Dan.