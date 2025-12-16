”Am votat în Consiliul UE pentru noul pachet de finanţare destinat reţelelor electrice. Vorbim despre o finanţare robustă, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro inclusiv pentru proiectele cruciale propuse de noi în această strategie. Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit lui, România câştigă o capacitate de interconectare aproape dublă, de la 4.000 MW cât avem în prezent şi până la 7.200 MW cât este prevăzut în proiectul strategic aprobat de Comisie. Din acelaşi pachet de finanţare face parte şi Coridorul Verde, proiect transregional care conectează, prin România, Europa la energia livrată în bandă din Azerbaidjan, cu o capacitate de 4.800 MW.

”Autostrăzile energiei se interconectează aici, în România. Coridorul Verde, care ne conectează cu energia din Azerbaidjan, iese din Marea Neagră în România. Ruta transbalcanică de gaz trece prin România. Interconectorul Austria-Ungaria-România ne asigură în final un tronson important din noua ”autostradă energetică. Suntem într-o poziţie foarte bună şi trebuie să transferăm acest avantaj în casele oamenilor şi în economia reală”, a mai spus Bogdan Ivan, în urma Consiliului UE pe energie.

De asemenea, oficialul a subliniat că în cel mai scurt timp, România va elabora alături de Ungaria şi Austria un memorandum prin care să câştige acces la un pachet solid de finanţare pentru interconectare, care poate ajunge la aproximativ 30 de miliarde de euro.

”Avem disponibil până în 2035 un pachet de cca. 30 de miliarde de euro fonduri europene şi noi putem fi primii care îl accesează. Estimăm că până în 2028 putem fi conectaţi la pieţele de energie din Vest, spre exemplu Franţa, unde abundenţa de energie electrică din surse nucleare menţine preţurile foarte jos”, a conchis ministrul Energiei.

